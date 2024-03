Pronostic Atlético de Madrid Betis : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético de Madrid remporte la bataille face au Betis

L’Atlético de Madrid peut encore viser une place sur le podium d’ici la fin de la saison, avec seulement cinq points de retard sur le FC Barcelone, actuellement troisième en Liga. Après un bon début d’année, l’équipe désormais amputée d’Antoine Griezmann (blessé) a ensuite connu une série mitigée avec une défaite, une victoire et un match nul. Le dernier match contre Almería s’est soldé par un match nul 2-2, marquant ainsi une difficulté à s’imposer. Cette tendance s’est confirmée avec la lourde défaite 3-0 en demi-finales de la Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao. Pour le prochain match, l’entraîneur Simeone pourra compter sur son meilleur buteur, Morata, qui a marqué 19 buts toutes compétitions confondues cette saison.

De son côté, le Real Betis reste également en lice pour une qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine, avec 42 points à son actif, le plaçant à la sixième position, avec dix points de retard sur son futur adversaire. Bien que la perspective de se qualifier pour la Ligue des champions semble de plus en plus difficile, cela est probablement dû aux nombreuses blessures qui affectent le club. En effet, le Real Betis doit faire face à l’absence de plusieurs joueurs clés tels que le milieu offensif Isco, le récent arrivant Bakambu, ainsi que Ruibal. De plus, Nabil Fekir, ancien joueur de l’Olympique lyonnais, est incertain pour le prochain match. Un cran en dessous du top 4 cette année et déjà éliminé de C3, le Betis devrait logiquement s’incliner dans un Wanda quasiment imprenable cette année (1 seule défaite pour l’Atlético cette saison toutes compétitions confondues).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

