De retour au top avec le Betis, Isco explique l’importance de la santé mentale

Le (vrai) retour en grâce ?

Depuis son arrivée au Real Betis, Isco semble enfin retrouver toutes ses capacités. Élu deux fois homme du match en autant de rencontres de Liga, le meneur de jeu espagnol régale toujours autant. Il se fait surtout plaisir, alors que ce sentiment avait disparu ces dernières années. Après le match nul face à l’Atlético de Madrid (0-0), il s’est confié au micro de DAZN sur son retour en forme : « J’avais pas mal d’offres, mais j’avais l’impression que je n’étais pas prêt. J’ai travaillé physiquement et mentalement. Maintenant, je suis prêt et j’ai hâte de jouer au football, ce qui est important. »

🗣️ "He contado con ayuda familiar y psicológica porque la salud mental es importantísima y tenemos que darle más conocimiento"@isco_alarcon explica en DAZN cómo ha sido su trabajo mental antes de decidir volver a los terrenos de juego 🔊#ElPostdeDAZN ⚽ pic.twitter.com/b7L4LpkX2F — DAZN España (@DAZN_ES) August 20, 2023

Freiné par de nombreux pépins physiques lors de ses saisons au Real Madrid, le joueur de 31 ans n’a pas totalement répondu aux attentes qui étaient placées en lui au début de sa carrière. « J’ai eu des moments difficiles. J’ai décidé de m’arrêter pendant un certain temps parce que j’en avais besoin », avoue l’international espagnol (38 capes, 12 buts entre 2013 et 2019). Avant de s’engager au Betis, Isco avoue avoir eu recours à une aide psychologique. « La santé mentale est très importante, nous devons approfondir nos connaissances dans ce domaine. Aujourd’hui, je suis très heureux, je veux continuer, je veux faire mes preuves. Ma passion, c’est le football et je suis heureux de continuer à m’amuser dans mon métier », a expliqué le milieu des Verdiblancos, en espérant ne plus rechuter physiquement ou psychologiquement.

Même sans ballon dans les pieds, il a la classe.