S’abonner au mag
  • 1.Lig
  • J10
  • Adana Demirspor-Sakaryaspor (0-6)

Le magnifique but de Gaël Kakuta en D2 turque

TM
Le magnifique but de Gaël Kakuta en D2 turque

Özil, sors de ce corps !

Lors de la dixième journée de D2 turque, Sakaryaspor a marché sur l’Adana Demirspor (0-6) et un certain Gaël Kakuta a prouvé qu’il était toujours aussi beau à regarder jouer, même à 34 piges. À l’aise comme un poisson dans l’eau au sein du 15ᵉ club de sa carrière, l’international congolais a participé à la large victoire des siens avec une très belle réalisation à la 88ᵉ minute.

Une action géniale

Parfaitement lancé en profondeur, l’ancien joueur de Chelsea a commencé par éliminer le gardien avant de faire danser les défenseurs adverses et de placer un beau petit lob pour conclure. Sublime. C’est le 7ᵉ but en 10 matchs de championnat pour l’ancien Lensois. Dans la même rencontre, Wissam Ben Yedder s’est offert un triplé en 30 minutes.

Le talent n’a pas d’âge.

Wissam Ben Yedder signe en deuxième division turque

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
12
Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)
  • Premier League
  • J8
  • Liverpool-Manchester United
Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
99
143
12
Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)
Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)
62
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!