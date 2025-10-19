Le magnifique but de Gaël Kakuta en D2 turque

Özil, sors de ce corps !

Lors de la dixième journée de D2 turque, Sakaryaspor a marché sur l’Adana Demirspor (0-6) et un certain Gaël Kakuta a prouvé qu’il était toujours aussi beau à regarder jouer, même à 34 piges. À l’aise comme un poisson dans l’eau au sein du 15ᵉ club de sa carrière, l’international congolais a participé à la large victoire des siens avec une très belle réalisation à la 88ᵉ minute.

Sakaryaspor'un Adana Demirspor karşısında Gaël Kakuta ile bulduğu gol. Golü 1-10 arası puanlayın. 🤔 pic.twitter.com/uLJ5F1CfPL — Spor Toto 1. Lig (@st1lig) October 18, 2025

Une action géniale

Parfaitement lancé en profondeur, l’ancien joueur de Chelsea a commencé par éliminer le gardien avant de faire danser les défenseurs adverses et de placer un beau petit lob pour conclure. Sublime. C’est le 7ᵉ but en 10 matchs de championnat pour l’ancien Lensois. Dans la même rencontre, Wissam Ben Yedder s’est offert un triplé en 30 minutes.

Le talent n’a pas d’âge.

