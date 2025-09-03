S’abonner au mag
Ben Yedder condamné pour violences psychologiques envers sa femme

MBC
Ben Yedder condamné pour violences psychologiques envers sa femme

L’ancien joueur du FC Séville Wissam Ben Yedder a été reconnu coupable de violences psychologiques sur son épouse par le tribunal correctionnel de Nice ce mercredi.

Selon les informations de L’Équipele joueur a été condamné à la suite des propos humiliants et dégradants envers sa femme, avec qui il est actuellement en instance de divorce. La cour a capté ces discussions en écoutant les appels téléphoniques entre les deux protagonistes.

Ben Yedder sollicite l’appel

Pour ces faits, le tribunal a condamné Ben Yedder à 150 jours-amendes à 600 euros et à verser plus de 60 000 euros à son épouse (30 000 € en réparation des dommages et 30 000 € de frais de justice). D’ici les six prochains mois, l’ancien attaquant de l’AS Monaco, actuellement sans club, devra aussi réaliser un stage de prévention à la lutte des violences au sein du couple. Son avocate a annoncé qu’il ferait appel de cette décision.

Avant ce jugement en appel dans cette affaire, Ben Yedder attend la décision du juge d’instruction qui décidera ou pas de le renvoyer devant les assises à la suite de sa mise en examen en 2023. Cette fois, pour viol, tentative de viol et agression sexuelle.

Maghnes Akliouche après sa première convocation chez les Bleus : « Il ne faut pas tout changer »

MBC

