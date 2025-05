Le parquet de Nice demande un procès pour viol contre Wissam Ben Yedder

Ce mercredi, le parquet de Nice a réclamé un procès pour viol contre Wissam Ben Yedder, selon les informations de L’Équipe. Comme son frère Sabri, le footballeur qui a signé en Iran en avril avait été mis en examen pour viol lors de l’été 2023 après une plainte déposée par deux femmes. Une plaignante avait déclaré que l’ancien joueur de Toulouse avait abusé d’elle, dans un Airbnb loué par l’ancien Monégasque. L’enquête avait cependant été clôturée en mars après plus d’un an et demi d’investigation.

Le dossier dans les mains du juge d’instruction

Le parquet de Nice attend à présent la décision du juge d’instruction qui décidera ou pas de renvoyer l’ancien buteur de l’équipe de France devant les assises. Ce n’est pas la première fois que le Français est confronté à la justice. En octobre dernier, le joueur avait déjà été condamné à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle. Il y a une semaine, il avait également écopé de huit mois de prison avec sursis pour violences psychologiques à l’encontre de son ex-compagne.

