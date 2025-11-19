Philippe Diallo monte au créneau pour défendre Kylian Mbappé

Tout ça pour un sport de sexagénaire.

Philippe Diallo a beau avoir vu Kylian Mbappé filer direction Dubaï alors que la FFF annonçait un retour à Madrid pour passer des examens, le président de l’instance n’a pas blâmé son capitaine. Dans les propos rapportés par L’Équipe, Diallo ne crie pas au drame : « Mbappé était sous la responsabilité du Real Madrid. Ce n’est plus une question qui concerne l’équipe de France. On a vu que Didier Deschamps avait modifié les 11 joueurs du match précédent. Donc, quand bien même Kylian aurait été là, il n’aurait peut-être même pas commencé le match, voire il ne serait même pas du tout rentré sur le terrain. Donc, pour moi, c’est un non-sujet. »

Diallo demande le respect de la vie privée de Mbappé

Car oui, pendant que les Bleus affrontaient l’Azerbaïdjan, Mbappé participait à un tournoi de padel, à six heures de vol du diagnostic prévu à Madrid concernant sa cheville. De quoi faire bondir les médias, mais pas Diallo.

Mieux encore, le patron de la Fédé s’est transformé en garde du corps verbal du capitaine des Bleus. Il dénonce un « harcèlement » autour de sa vie privée, trouve « incroyable » qu’on photographie même ses étiquettes de bagages, et demande qu’on laisse au garçon « un peu d’oxygénation ». « Personne n’est au-dessus de l’équipe de France. L’équipe de France est au-dessus de tout », précise-t-il quand même.

Compris !

