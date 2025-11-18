S’abonner au mag
  • International
  • France

Mbappé a une manière bien à lui de soigner sa cheville

MH
Mbappé a une manière bien à lui de soigner sa cheville

Le Kyks a préféré la détente des Émirats à celle de Mateta.

Au lendemain de son doublé face à l’Ukraine (4 – 0) et d’un communiqué de l’Élysée la FFF évoquant une « inflammation à la cheville droite », Kylian Mbappé a été exempté de déplacement en Azerbaïdjan et libéré par les Bleus et exempté pour être mis la disposition des équipes médicales du Real Madrid… Pourtant au lieu des tables de kiné de Valdebebas, c’est du côté de Dubaï qu’on a retrouvé l’attaquant tricolore.

Une cheville qui a bon dos ?

6h30 de vol depuis Paris sans escale en Espagne (selon un certain Drik’C sur Instagram), hôtel Atlantis The Royal et petit padel avec le chanteur Dadju et quelques potes sous 30 degrés, l’attaquant du Real Madrid semble avoir une autre interprétation de la récupération active. Blessure diplomatique ou réelle inflammation, la story diffusée par un proche du chanteur a mit de l’huile sur le feu. La présence des frères Hernandez peut accréditer la thèse de team building.

Mbappé devait passer des examens à Madrid, sauf que la presse espagnole jure qu’aucun contrôle n’est prévu, et le Real annonce déjà son retour dimanche prochain en Liga. Heureusement, les Bleus ont assuré le coup, mais le capi n’en est pas à son coup d’essai : déjà absent face à l’Islande à cause de cette satanée cheville.

Après, le padel n’est-il pas un sport justement réservé justement aux gens qui ont mal quelque part ?

Les innovations technologiques peuvent-elles éviter les blessures ?

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!