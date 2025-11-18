Mbappé a une manière bien à lui de soigner sa cheville

Le Kyks a préféré la détente des Émirats à celle de Mateta.

Au lendemain de son doublé face à l’Ukraine (4 – 0) et d’un communiqué de l’Élysée la FFF évoquant une « inflammation à la cheville droite », Kylian Mbappé a été exempté de déplacement en Azerbaïdjan et libéré par les Bleus et exempté pour être mis la disposition des équipes médicales du Real Madrid… Pourtant au lieu des tables de kiné de Valdebebas, c’est du côté de Dubaï qu’on a retrouvé l’attaquant tricolore.

Une cheville qui a bon dos ?

6h30 de vol depuis Paris sans escale en Espagne (selon un certain Drik’C sur Instagram), hôtel Atlantis The Royal et petit padel avec le chanteur Dadju et quelques potes sous 30 degrés, l’attaquant du Real Madrid semble avoir une autre interprétation de la récupération active. Blessure diplomatique ou réelle inflammation, la story diffusée par un proche du chanteur a mit de l’huile sur le feu. La présence des frères Hernandez peut accréditer la thèse de team building.

🚨 Libéré par le staff des Bleus après le match face à l’Ukraine 🇺🇦, officiellement pour raison médicale, 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗦’𝗘𝗦𝗧 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗨 𝗔̀ 𝗗𝗨𝗕𝗔𝗜̈ 🇦🇪 ! ✈️ Après un vol d’environ 6h40, l’attaquant a été aperçu l'hôtel Atlantis The Royal et à un club de… pic.twitter.com/dWOF7mD53b — Actu Foot (@ActuFoot_) November 18, 2025

Mbappé devait passer des examens à Madrid, sauf que la presse espagnole jure qu’aucun contrôle n’est prévu, et le Real annonce déjà son retour dimanche prochain en Liga. Heureusement, les Bleus ont assuré le coup, mais le capi n’en est pas à son coup d’essai : déjà absent face à l’Islande à cause de cette satanée cheville.

Après, le padel n’est-il pas un sport justement réservé justement aux gens qui ont mal quelque part ?

