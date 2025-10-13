La France ramène un point de son voyage en Islande

Privée de nombreux joueurs en attaque, l'équipe de France a marqué deux buts en Islande, mais elle en a encaissé le même nombre et elle revient du nord avec un point dans sa besace (2-2). Il lui faudra attendre novembre pour aller chercher sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

Islande 2-2 France

Buts : Pálsson (39e) et Hlynsson (70e) pour les Islandais // Nkunku (63e) et Mateta (68e) pour les Bleus

Le passeport pour l’Amérique, ce ne sera pas pour tout de suite. L’équipe de France devra attendre la prochaine trêve internationale pour aller chercher sa qualification pour la Coupe du monde 2026, après avoir limité la casse en Islande avec une attaque très diminuée (2-2) pendant que l’Ukraine assurait le strict minimum contre l’Azerbaïdjan (2-1), deux sélections qu’elle retrouvera en novembre, avec un groupe potentiellement renforcé par les blessés du moment et sans que l’on puisse vraiment imaginer le pire, tant la voie semble toute tracée.

Un mois plus tôt, personne n’aurait imaginé voir l’équipe de France débuter un match avec Jean-Philippe Mateta, Florian Thauvin et Christopher Nkunku sur la pelouse. Cette visite au Laugardalsvöllur de Reykjavik, dans lequel les supporters islandais ont montré qu’ils maîtrisaient toujours l’art du clapping, ressemblait à un petit traquenard pour la bande à Didier Deschamps. Sans le capitaine Kylian Mbappé et bien d’autres, les offensifs ont dû se creuser la tête et multiplié les permutations pour jouer avec le bloc islandais, sauvé d’entrée par Elías Ólafsson d’un arrêt réflexe devant Nkunku, trouvé au second poteau à la suite d’un corner de Lucas Digne (2e). Le quatuor d’attaque a tenté de se chercher, sans toujours se trouver, même si la passe de Nkunku et le centre d’Olise auraient mérité une meilleure finition pour le novice Mateta (21e). Le jeu a souvent penché à gauche, Thauvin se montrant très discret (un petit tir à la 43e), et le coup franc excentré du Bavarois a obligé Ólafsson à sortir les gants sur une sortie un poil hasardeuse (36e).

Mateta la met au fond, l’Islande coupe le son

Rien de grave tant que cela tient, ont pu se dire les Islandais, pas vraiment rassasiés par un frisson sur l’occasion d’Albert Gudmunsson, qui avait oublié de cadrer avant d’être signalé en position de hors-jeu (25e), ou sur une mini tentative de Sævar Atli Magnússon (28e), sorti sur blessure avant la pause. Il avait eu le temps d’être présent pour assister de près au braquage de Victor Pálsson, qui s’y est repris à deux fois pour envoyer le ballon au fond, sur un coup franc ressemblant à un corner, au nez et à la barbe d’Eduardo Camavinga et Mateta (1-0, 39e). Les Bleus ont beau eu réclamer une faute, l’arbitre n’a pas bronché et l’Islande a continué à toucher du bois en voyant Ólafsson et Mikael Egill Ellertsson sauver leur patrie devant Olise et Mateta au bout du temps additionnel (45e+4). Le double D pouvait bouder et se préparer pour la causerie filmée par la Fédé, surtout que les locaux ont bien fait comprendre qu’il n’était pas question de se découvrir après avoir gratté l’avantage.

🇮🇸 Islande 1 - 1 France 🇫🇷 #ISLFRA BUUUT ! Nkunku égalise pour les Bleus grâce à un magnifique but en solo. Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/ynaTvIebtp — TF1 (@TF1) October 13, 2025

Thauvin est donc sorti de sa boîte, mais il a manqué le cadre à deux reprises, dont une sur un nouveau ciseau qu’il affectionne. Il n’y a heureusement pas toujours besoin d’être acrobatique pour marquer avec le maillot bleu et la rencontre s’est animée après l’heure de jeu. Trois buts en sept minutes. Deux sont venus récompenser la bonne période française et Nkunku, maladroit quelques secondes plus tôt et clinique sur une frappe puissante et placée du droit (1-1, 63e). Son deuxième pion en sélection, puis le premier pour Mateta, venu finir comme il sait le faire sur un centre parfait de Maghnes Akliouche, à peine entré et déjà décisif (1-2, 67e). L’euphorie n’a pas duré : en quatre passes, l’Islande a fait craquer les Tricolores et Gudmunsson s’en est allé servir le jeune Kristian Hlynsson, plein de sang-froid pour ajuster Mike Maignan, le capitaine du soir (2-2, 70e). Les deux équipes ont poussé, trop maladroitement, et le Monégasque a montré de la personnalité, enfin, comme s’il était temps pour lui de prendre rendez-vous en novembre pour aider cette équipe de France à finir le travail.

Islande (4-3-3) : Ólafsson – Pálsson, Grétarsson, Ingason, Tómasson (Thorsteinsson, 62e) – Ellertsson, Johannesson (Anderson, 85e), Haraldsson – Gudmundsson (Thordarson, 85e), Guðjohnsen (Hlynsson, 46e), Magnússon (Willumsson, 45e+2). Sélectionneur : Arnar Gunnlaugsson.

France (4-2-3-1) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Camavinga (K. Thuram, 75e) – Olise, Thauvin (Akliouche, 64e), Nkunku (Coman, 75e) – Mateta (Ekitike, 89e). Sélectionneur : Didier Deschamps.

