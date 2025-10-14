S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. D
  • Islande-France (2-2)

Gunnlaugsson invoque le karma face à la frustration de Didier Deschamps

Gunnlaugsson invoque le karma face à la frustration de Deschamps

Sorry good game.

L’Islande a contrarié les plans de l’équipe de France lundi soir en arrachant le point du nul (2-2). Didier Deschamps ne gardera pas un grand souvenir de ce déplacement, lui qui ne s’est pas privé de critiquer le corps arbitral, « endormi » sur le premier but islandais. Le Bayonnais a réclamé une faute sur Manu Koné, en vain. Son homologue Arnar Gunnlaugsson, taquin, s’en est amusé à l’issue de la rencontre.

« Peut-être qu’il y a faute, peut-être pas. Parfois, le karma est bon », a-t-il répondu, en repensant au mois de septembre et à l’égalisation d’Andri Gudjohnsen, refusée pour une faute discutable sur Ibrahima Konaté. « À Paris, je pense qu’il n’y avait pas faute sur Konaté », a répété le sélectionneur islandais, désormais quitte avec les Bleus.

Comme quoi, il n’y avait pas forcément besoin qu’il neige.

Jules Koundé fait son mea culpa

