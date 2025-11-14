Kylian Mbappé ne sera pas du déplacement en Azerbaïdjan

Dire qu’il lui suffisait d’enlever son maillot pour son doublé pour être suspendu.

Avec sa large victoire face à l’Ukraine ce jeudi soir au Parc des Princes (4-0), l’équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026. Assurés de finir premiers de leur groupe, les Bleus se déplacent en Azerbaïdjan dimanche pour leur dernier match de l’année.

Dans un communiqué, la FFF a confirmé qu’Eduardo Camavinga (blessé) et Manu Koné (suspendu après une accumulation de cartons jaunes), ne seront pas du voyage. Des absences auxquelles s’ajoutent celle de Kylian Mbappé. Double buteur face à l’Ukraine, l’attaquant du Real Madrid « ressent toujours une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens, d’après le staff des Bleus. Il les effectuera ce jour à Madrid. »

Un gros turnover pour finir l’année ?

Titulaire 20 fois sur 20 cette saison toutes compétitions confondues, l’homme qui veut marquer 1000 buts n’a pas semblé souffrant ce jeudi. Faire 5000 bornes jusqu’à Bakou, franchement, qui dirait non ? Quoi qu’il en soit, Didier Deschamps va avoir l’occasion de faire tourner pour ce dernier match, qui a tout d’un amical, face au dernier du groupe qui n’a plus rien à jouer non plus.

Et donner sa première sélection à Lucas Chevalier pour le relancer ?

