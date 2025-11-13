S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France

Manu Koné et Eduardo Camavinga ne seront pas du voyage en Azerbaïdjan avec la France

CG, au Parc des Princes
Deux joueurs français exemptés du voyage en Azerbaïdjan

Un match pour du beurre et pour se reposer.

C’est tout le luxe de se qualifier à une journée de la fin de la campagne : Didier Deschamps et les Bleus vont pouvoir gérer les bobos et les temps de jeu en Azerbaïdjan, dimanche. Après la victoire contre l’Ukraine (4-0) et le ticket pour la Coupe du monde 2026 en poche, c’est une équipe de France très remaniée qui devrait se présenter sur le terrain ce week-end. 

Une gêne musculaire pour Camavinga

En conférence de presse, le double D n’a pas oublié de préciser à plusieurs reprises que la saison serait longue et que ses joueurs collectionnaient déjà beaucoup les matchs et les minutes. Il a en tout cas déjà fait savoir qu’Eduardo Camavinga, forfait ce jeudi, et Manu Koné seront exemptés du long voyage à Bakou. 

« Cama repartira demain, a précisé Deschamps. Il a passé des examens, il n’y a pas de lésion, mais une gêne musculaire à la cuisse. » En plus du milieu romain, d’autres joueurs pourraient également rester à la casa en fonction des pépins et des états de forme de chacun, même si le technicien aura besoin de sa petite vingtaine de joueurs pour boucler cette campagne.

Un Azerbaïdjan-France sans enjeu un dimanche à 18 heures, ça promet.

Mbappé se fixe un grand objectif

CG, au Parc des Princes

40
  • Mondial 2026
  • Qualifs
