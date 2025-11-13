Deux joueurs français exemptés du voyage en Azerbaïdjan

Un match pour du beurre et pour se reposer.

C’est tout le luxe de se qualifier à une journée de la fin de la campagne : Didier Deschamps et les Bleus vont pouvoir gérer les bobos et les temps de jeu en Azerbaïdjan, dimanche. Après la victoire contre l’Ukraine (4-0) et le ticket pour la Coupe du monde 2026 en poche, c’est une équipe de France très remaniée qui devrait se présenter sur le terrain ce week-end.

Une gêne musculaire pour Camavinga

En conférence de presse, le double D n’a pas oublié de préciser à plusieurs reprises que la saison serait longue et que ses joueurs collectionnaient déjà beaucoup les matchs et les minutes. Il a en tout cas déjà fait savoir qu’Eduardo Camavinga, forfait ce jeudi, et Manu Koné seront exemptés du long voyage à Bakou.

« Cama repartira demain, a précisé Deschamps. Il a passé des examens, il n’y a pas de lésion, mais une gêne musculaire à la cuisse. » En plus du milieu romain, d’autres joueurs pourraient également rester à la casa en fonction des pépins et des états de forme de chacun, même si le technicien aura besoin de sa petite vingtaine de joueurs pour boucler cette campagne.

Un Azerbaïdjan-France sans enjeu un dimanche à 18 heures, ça promet.

Mbappé se fixe un grand objectif