Un milieu forfait pour France-Ukraine

À l’infirmerie.

Pressenti sur la touche, Eduardo Camavinga est forfait pour la rencontre de ce jeudi soir face à l’Ukraine en raison d’une tension musculaire aux ischio-jambiers. Le Madrilène, qui s’était entraîné à part en début de semaine, est aussi incertain pour le match de dimanche face à l’Azerbaïdjan, à Bakou.

Le joker Thuram déjà en place

Didier Deschamps avait anticipé le coup en appelant Khephren Thuram en renfort ce mercredi. Avec les absences d’Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et désormais Camavinga, le milieu de la Juventus pourrait avoir une carte à jouer lors de ce rassemblement. Encore plus si les Bleus se qualifient pour le Mondial dès ce soir, ce qui permettrait à DD d’opérer un turnover ce week-end.

Pour le grand plaisir de papa Lilian et frère Marcus.

Le bel hommage à Manuel Dias devant le Stade de France

