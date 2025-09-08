Wissam Ben Yedder signe en deuxième division turque

Wissam à Saka, mais pas chez Bukayo.

Wissam Ben Yedder rejoint officiellement le club de deuxième division turque de Sakaryaspor. Après seulement six matchs en Iran au sein de Sepahan, l’ancien du TFC, libre de tout contrat, opte pour un nouveau projet. Ce lundi, le club turc a officialisé sur X l’arrivée de l’international français : « Notre club a trouvé un accord avec Wissam Ben Yedder. Nous lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot Vert-Noir. »

✍️ Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Wissam Ben Yedder! pic.twitter.com/8eoKZBJ9u4 — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) September 8, 2025

Parti de Monaco à l’été 2024 en fin de contrat, Ben Yedder fait davantage parler de lui pour son actualité en dehors des terrains ces derniers temps. Impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, il a récemment été jugé coupable de violences psychologiques sur son épouse.

