Gaël Kakuta a trouvé un nouveau challenge

On a retrouvé la trace de Gaël.

À une époque, Gaël Kakuta, c’était le futur. Le mec que Chelsea arrachait au RC Lens à 16 ans. Un pied gauche en velours, une vision de jeu affolante, des dribbles chaloupés… Bref, le genre de joueur de magie. Mais dans la vraie vie, Kakuta, c’est une trajectoire pleine de détours improbables. Chelsea ? Il s’est vite retrouvé dans l’équipage des prêtés ad vitam æternam. Séville et le Rayo Vallecano ? Un Erasmus en Liga. La Lazio ? Une escale. Bolton ? Un stage découverte. La Chine ? 24 matchs sans intérêt autre que financier.

Un CV long comme un jour sans foot

Mais entre fulgurances et prêts à répétition, son talent a souvent voyagé et a atterri ce lundi en Turquie. Dernière escale en date : Sakaryaspor, modeste club de TFF 1. Lig (la D2 turque).

Mais à 33 ans, pourquoi pas ? Après tout, en 2020, il avait retrouvé une seconde jeunesse à Lens, histoire de rappeler qu’il savait toujours jouer au football. Puis Amiens est passé par là, enfin, repassé par là, et l’histoire s’est à nouveau gâtée. Puis c’est l’Iran qui lui a ouvert ses portes, mais 5 mois plus tard les deux se quittent à l’amiable. Désormais, c’est la Turquie qui tente le pari. Un club qui vise la montée et qui espère que l’expérience de Kakuta fera la différence.

Le Michelin FC se serait positionné.

Ce qu’il manque à l’OM pour concurrencer le PSG