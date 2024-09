Didier Lamkel Zé change de club deux semaines seulement après sa présentation

C’est ce que l’on appelle faire une Flo Thauvin dans le jargon.

Alors qu’il venait de s’engager avec le club de Sakaryaspor, Didier Lamkel Zé a plié bagage au bout de deux semaines seulement pour rejoindre Karagümrük, l’ancienne équipe de Valentin Eysseric, un autre club de D2 turque. Il déplore un non-paiement de compensations et de primes, selon Walfoot.

📣 TRANSFER Didier Lamkel Ze Karagümrük'te pic.twitter.com/fQ9F8gp7Qe — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 2, 2024

En un an, l’attaquant camerounais aura donc porté le maillot de quatre clubs différents après Hatayspor et le FC Metz, où il avait été prêté sur la deuxième partie de saison dernière. Même à 27 ans, l’ancien de Courtrai trimbale encore cette image d’enfant terrible, lui qui est quasiment toujours parti de ses clubs en claquant la porte. En 2023, alors qu’il jouait à Anvers, il était venu à l’entraînement avec un maillot d’Anderlecht pour forcer son départ. Et ça avait marché.

Le football il a changé, mais pas Didier Lamkel Zé.

