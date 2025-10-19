- Mondial U17 (F)
- Gr. D
- France-Samoa (4-2)
Les Bleuettes débutent parfaitement leur Mondial
Cocorico !
Éliminée aux portes de la finale de l’Euro en mai, les Bleuettes ont parfaitement lancé leur Coupe du monde U17. Les joueuses de Mickaël Ferreira ont surclassé les Samoa (4-2) à Rabat (Maroc). Les Françaises n’ont pas trainé pour prendre l’avantage puisque Camille Marmillot a ouvert le score dès la deuxième minute avant que Thais Gallias ne s’offre un doublé (19ᵉ, 33ᵉ). Loin d’être résignées, les Samoanes ont réduit l’écart avant la mi-temps avant de revenir à un petit pion des Bleuettes grâce à une réalisation de Makea Leonard (51ᵉ).
+3 for France! 👊#U17WWC— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 19, 2025
Mais il en fallait plus pour déstabiliser les joueuses de Mickaël Ferreira, qui ont tout de même attendu la 90ᵉ minute pour tuer tout suspense grâce à Elena Moreria Da Rocha. Grâce à ce succès, les Bleuettes, championnes du monde en 2012, prennent provisoirement la tête du groupe D. Prochain rendez-vous pour la France ce mercredi à 18h face au Nigeria.
