Les Bleuettes débutent parfaitement leur Mondial

Cocorico !

Éliminée aux portes de la finale de l’Euro en mai, les Bleuettes ont parfaitement lancé leur Coupe du monde U17. Les joueuses de Mickaël Ferreira ont surclassé les Samoa (4-2) à Rabat (Maroc). Les Françaises n’ont pas trainé pour prendre l’avantage puisque Camille Marmillot a ouvert le score dès la deuxième minute avant que Thais Gallias ne s’offre un doublé (19ᵉ, 33ᵉ). Loin d’être résignées, les Samoanes ont réduit l’écart avant la mi-temps avant de revenir à un petit pion des Bleuettes grâce à une réalisation de Makea Leonard (51ᵉ).

Mais il en fallait plus pour déstabiliser les joueuses de Mickaël Ferreira, qui ont tout de même attendu la 90ᵉ minute pour tuer tout suspense grâce à Elena Moreria Da Rocha. Grâce à ce succès, les Bleuettes, championnes du monde en 2012, prennent provisoirement la tête du groupe D. Prochain rendez-vous pour la France ce mercredi à 18h face au Nigeria.

Le début d’une belle épopée ?

