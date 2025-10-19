S’abonner au mag
  • Mondial U17 (F)
  • Gr. D
  • France-Samoa (4-2)

Les Bleuettes débutent parfaitement leur Mondial

TM
Les Bleuettes débutent parfaitement leur Mondial

Cocorico !

Éliminée aux portes de la finale de l’Euro en mai, les Bleuettes ont parfaitement lancé leur Coupe du monde U17. Les joueuses de Mickaël Ferreira ont surclassé les Samoa (4-2) à Rabat (Maroc). Les Françaises n’ont pas trainé pour prendre l’avantage puisque Camille Marmillot a ouvert le score dès la deuxième minute avant que Thais Gallias ne s’offre un doublé (19ᵉ, 33ᵉ). Loin d’être résignées, les Samoanes ont réduit l’écart avant la mi-temps avant de revenir à un petit pion des Bleuettes grâce à une réalisation de Makea Leonard (51ᵉ).

Mais il en fallait plus pour déstabiliser les joueuses de Mickaël Ferreira, qui ont tout de même attendu la 90ᵉ minute pour tuer tout suspense grâce à Elena Moreria Da Rocha. Grâce à ce succès, les Bleuettes, championnes du monde en 2012, prennent provisoirement la tête du groupe D. Prochain rendez-vous pour la France ce mercredi à 18h face au Nigeria.

Le début d’une belle épopée ?

Zidane, Dembélé, Bonadei : Philippe Diallo fait son conseil de classe

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 14h
99
143
12
Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)
Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester United (1-2)
62
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!