Zidane, Dembélé, Bonadei : Philippe Diallo fait son conseil de classe

Les vers ont été tirés.

Dans une interview accordée à Ouest France, Philippe Diallo a été questionné sur plusieurs sujets autour de l’équipe de France, de ses joueurs et entraîneurs. Et surprise, une des questions a porté sur un certain ZZ. Au moment de dévoiler s’il a déjà eu des contacts avec Zinédine Zidane, le président de la Fédération française de football préfère esquiver la question. Mais l’homme de 61 ans se réjouit que « Zidane soit intéressé par l’équipe de France ».

Ousmane Dembélé mérite le Ballon d’or

Philippe Diallo est également revenu sur le débat du Ballon d’or. Là, la réponse est plus nette : s’il avait l’opportunité de voter, le président mettrait un bulletin au nom de Dembélé. « Ousmane a fait une saison exceptionnelle avec le PSG, a de très belles statistiques et a remporté des trophées majeurs : la Ligue des champions, la L1, la Coupe de France… Il a brillé avec l’équipe de France. Il reste la Coupe du monde des clubs, mais cette saison remarquable devrait être ponctuée par le Ballon d’or. »

Et Kylian alors ? Pour l’ancien bras droit de Noël Le Graët, le capitaine des Bleus et son club « n’ont pas gagné les trophées qu’ils espéraient gagner. Il reste encore la Coupe du monde des clubs, puisque le Ballon d’or ne sera attribué qu’à la rentrée. Mais aujourd’hui, Ousmane Dembélé a une longueur d’avance. »

Laurent Bonadei libre dans ses choix

Dernier volet à retenir : l’équipe de France féminine et son sélectionneur, Laurent Bonadei. Un profil qui visiblement a su convaincre le locataire du boulevard de Grenelle. L’ancien adjoint d’Hervé Renard a grandement remanié l’équipe, et s’est séparé de trois cadres : Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali. Philippe Diallo affirme qu’il se réjouit « que les premiers résultats soient très bons, avec un carton plein en Ligue des nations et la qualification pour le Final Four. Notre équipe féminine est toujours à la recherche d’un grand titre, mais c’est quand même une des formations les plus performantes en Europe ».

Réponse dans quelques semaines.

Alain Parny, les Bleu(e)s dans la peau