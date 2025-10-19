S’abonner au mag
  • Premier League
  • J8
  • Liverpool-Manchester United

En direct : Liverpool-Manchester United (0-1)

Par Baptiste Brenot
En direct : Liverpool-Manchester United (0-1)
0 - 1

En cours (7e)

Liverpool met le pied sur le ballon, mais ManU est bien en place derrière.

Alors que Alexis Mac Allister c'est pris le coude de Virgil van Dijk sur le duel aérien et se relève difficlement. Le jeu reprend !

Mbeumo remporte son duel aérien, ça profite à Amad Diallo qui lance l'attaquant camerounais dans le dos de Ibrahima Konaté, la finition est létale, un à zéro !

⚽ But de Bryan Mbeumo pour Manchester United !! C'EST FOU !!!

C'EST PARTI MON KIKI !

Bon, dites-moi tout, qui va triompher cet après-midi ? Liverpool va recoller au leader d'Arsenal ? Observera-t-on la première masterclass de Alexander sous ses nouvelles couleurs ? Manchester United peut-il dégoûter son rival ? Let me know !

Pour ce qui est des onze noms couchés par Rúben Amorim sur sa feuille de match, on ne retrouve pas de Lenny Yoro, ni de Benjamin Šeško, mais des noms bien britishs comme Harry Maguire et Mason Mount, respectivement alignés au centre de la charnière défensive et en pointe. À noter, la deuxième titularisation cette saison du Belge Senne Lammens, préféré à Altay Bayındır. 

 

Place aux compositions ! Côté Liverpuldien, Arne Slot a décidé de se passer de sa recrue à 135 millions d'euros, Florian Wirtz, décevant depuis la rentrée des classes. Dominik Szoboszlai, étincelant ces derniers temps, lui a logiquement été préféré pour animer l'attaque du champion en titre. 

Dans cette 217e rencontre officielle entre les deux frères ennemis, c'est un Manchester United sur courant alternatif qui se déplace à Anfield. Incapables de remporter deux rencontres d'affilée depuis le début de la saison, les hommes de Rúben Amorim peuvent espérer retrouver la première moitié du classement en cas de succès. Autant dire que ce n'est pas gagné !

 

Pour nous accueillir ce dimanche, nous avons un Liverpool qui reste sur trois défaites consécutives, contre Chelsea (2-1), Galatasaray (1-0) et Crystal Palace (2-1). Sauf que les Reds, troisièmes au classement, retrouvent enfin leur maison, et que la trêve internationale leur a peut-être permis de souffler un coup et de se remettre les idées en place. Suffisant pour espérer relancer la machine ? 

 

 

Salut les poulets ! Alors, marre de mijoter dans l'attente du match choc de cette huitième journée de Premier League ? Rassurez-vous, les festivités devraient débuter dans un petit quart d'heure du côté d'Anfield. Prenez donc place !

