Arsenal récupère la tête de la Premier League

Fulham 0-1 Arsenal

But : Trossard (58e)

Un peu plus près des étoiles.

Arsenal a repris les commandes de la Premier League à Manchester City en s’imposant sur la pelouse de Fulham (0-1). En mode diesel, les Gunners ont dû se montrer patients, même s’ils n’ont pas essuyé le moindre tir cadré. Le but de Riccardo Calafiori a été refusé pour un léger hors-jeu (15e), mais pas celui de Leandro Trossard, intervenu sur corner. Le Belge a profité de la déviation de Gabriel au premier poteau pour finir le travail au second, alors qu’il n’avait plus marqué en Premier League depuis le mois d’avril (0-1, 58e).

Viktor Gyökeres est resté muet pour le septième match consécutif, malgré une grosse occasion, annihilée par Bernd Leno (90e+4). Un bémol qui passera au second plan, au moins pour ce soir : Arsenal dormira avec trois points d’avance, en attendant le choc entre Liverpool et Manchester United dimanche.

Les rêves de titre ne dureront peut-être pas, autant les savourer.