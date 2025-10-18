S’abonner au mag
Premier League : Haaland et City prennent la tête, triplé de Mateta avec Palace !

QB
La machine est lancée.

Manchester City est le nouveau leader de la Premier League. Les Skyblues sont virtuellement devant Arsenal grâce à leur succès sur Everton (2-0). L’homme du match est tout trouvé : avec un doublé en cinq minutes (58e, 63e), Erling Haaland a tiré une belle épine du pied de son équipe et soigné un peu plus ses statistiques démentielles. Le Norvégien a désormais marqué lors de chacun de ses onze derniers matchs, club et sélection confondus. Il compte déjà onze buts en Premier League, où aucun attaquant ne rivalise avec lui jusque-là.

Les Français ont aussi brillé en ce samedi après-midi. Eli Junior Kroupi a planté un doublé à Selhurst Park, où Bournemouth pensait arracher les trois points et prendre les commandes du championnat. C’était compter sans le triplé de Jean-Philippe Mateta, qui a parachevé son festival en égalisant sur penalty à la 90e+7 (2-3). Lesley Ugochukwu et Loum Tchaouna ont également marqué pour permettre à Burnley de décrocher une précieuse victoire dans l’optique du maintien contre Leeds (2-0). Le promu Sunderland s’en est quant à lui remis à un but précoce de Nordi Mukiele pour se défaire de Wolverhampton, avant d’assurer le coup grâce à un CSC dans le temps additionnel (2-0). Les Black Cats sont septièmes du championnat, à deux points du leader. De son côté, Brighton a dominé Newcastle, malgré un nouveau pion de Nick Woltemade (2-1).

Vive la France !

Sunderland 2-0 Wolverhampton

Buts : Mukiele (16e) & Krejčí (90e+2 CSC) pour Sunderland

Burnley 2-0 Leeds

Buts : Ugochukwu (18e) & Tchaouna (68e) pour Burnley

Crystal Palace 3-3 Bournemouth

Buts : Mateta (64e, 69e & 90e+7 SP) pour Palace // Kroupi (7e, 38e) & Christie (89e) pour Bournemouth

Brighton 2-1 Newcastle

Buts : Welbeck (41e & 84e) pour Brighton // Woltemade (76e) pour Newcastle

Manchester City 2-0 Everton

Buts : Haaland (58e & 63e) pour City

