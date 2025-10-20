S’abonner au mag
Le PSG pourra compter sur son Ballon d'or et son capitaine

Le PSG pourra compter sur son Ballon d'or et son capitaine

On va enfin voir le Ballon d’Or sur le terrain.

Blessé le 5 septembre dernier face à l’Ukraine en sélection, Ousmane Dembélé avait malgré lui créé la discorde entre le PSG et les Bleus. Après plus d’un mois d’absence, l’attaquant parisien va faire son grand retour, ce mardi soir en Ligue des champions, sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Un retour bénéfique pour Luis Enrique, qui va également pouvoir compter sur son capitaine Marquinhos.

À l’inverse, João Neves et Fabian Ruiz sont encore absents, ce qui peut profiter une nouvelle fois à Warren Zaïre-Emery, de retour en forme comme le prouve son match face à Strasbourg ce week-end (3-3)

Paris veut garder la tête

Après deux succès en autant de rencontres en Ligue des champions, d’abord face à l’Atalanta (4-0), puis au FC Barcelone (2-1), les champions d’Europe en titre veulent enchaîner une troisième victoire, et déjà faire un pas vers la qualification. Une situation qui contrasterait avec celle de la saison dernière, où les Parisiens étaient 19e après trois journées, et le match nul contre le PSV Eindhoven (1-1).

Dommage, Senny Mayulu va retourner sur le banc.

