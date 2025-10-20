Éric Cantona courtisé pour incarner un projet de rachat de Manchester United

C’était donc ça, le chalutier.

Le roi est peut-être sur le point de reprendre son trône. Selon The Guardian, Éric Cantona aurait été approché par un consortium d’investisseurs basé aux Émirats arabes unis pour devenir l’ambassadeur d’un potentiel rachat de Manchester United. Rien que ça. Le groupe, encore en phase de montage financier, voudrait s’appuyer sur des figures emblématiques du club pour crédibiliser son projet avant d’approcher les très discrets (et très critiqués) Glazer, qui détiennent encore 71% du club.

Les vieux fantômes de Old Trafford

Et comme un bon plan marketing ne se fait jamais sans quelques icônes, Wayne Rooney et David Beckham seraient aussi dans le viseur des investisseurs pour des rôles similaires. Oui, le trio magique des posters des années 1990 et 2000 pourrait jouer dans la même équipe, version costards.

Pendant ce temps, les Glazer, toujours propriétaires majoritaires du club depuis 2005, continuent de faire patienter tout le monde. Après l’échec du rachat qatari de Sheikh Jassim et l’arrivée de Jim Ratcliffe comme actionnaire minoritaire (28,94 % aujourd’hui), l’avenir du club reste une partie de Monopoly à plusieurs milliards.

Et si le Théâtre des rêves redevenait enfin celui de Cantona ?

