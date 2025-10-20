Un arbitre victime de sept arrêts cardiaques en plein match

Quand le football devient secondaire.

Deuxième division de district de la Sarthe, quatrième journée. Crosmières reçoit la JS Solesmes, invaincue depuis le début de saison. Un match comme un autre en district, qui est cependant arrêté après dix minutes en raison du malaise de Stéphane Drouard, arbitre de touche proposé par le club visiteur pour assister l’arbitre central, Gérald Lechat. Après l’intervention des secours, l’homme au drapeau a été transféré au CHU d’Angers pour être pris en charge.

Des joueurs choqués par les évènements

Pendant près de quarante-cinq minutes, les services de secours ont tenté de réanimer Stéphane Drouard, qui a enchainé sept arrêts cardiaques avant d’être stabilisé. « Nous l’avons laissé entre de bonnes mains, a témoigné Adrien le Dréau, président de Solesmes, au micro de Ouest France. Une ambulancière présente sur place lui est rapidement venue en aide, et je tiens à la remercier. »

Arrêté à la mi-temps, le match n’a pas repris, les joueurs n’étant pas en état de retourner sur le terrain. « Le football devient secondaire dans ce genre de circonstances » a conclu le président de Solesmes.

