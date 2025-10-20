Olivier Giroud ovationné à Nantes, neuf ans après avoir été sifflé

Beaux joueurs à la Beaujoire.

Depuis son retour en France, sous les couleurs de Lille, Olivier Giroud reçoit l’accueil que mérite tout champion du monde avec les Bleus. Aux quatre coins du pays, l’avant-centre est salué comme il se doit. Ce dimanche, peut-être attendait-il son voyage vers Nantes encore plus que les autres. Il n’a aucun lien avec les Canaris certes, mais il avait quelques vieux contentieux à régler, car il avait été sifflé à la Beaujoire lors de France-Cameroun, en 2016, à quelques jours du début de l’Euro.

Buteur contre le Cameroun, pas face à Nantes

Tout est visiblement oublié puisqu’il a été ovationné à sa sortie, comme ce fut le cas à Lens plus tôt dans la saison. « Ça m’a fait chaud au coeur et très plaisir, surtout que j’avais eu un souvenir mitigé de 2016 avec l’équipe de France », a confié celui qui avait pourtant marqué contre les Lions indomptables.

Giroud n’a pas trouvé le chemin des filets contre Nantes (0-2), mais savoure sa « tournée des stades », sans se prendre pour une rockstar. « Je suis reconnaissant. Je suis très content de revenir chez moi. (…) Je retiens la mentalité des Français : même si leur équipe perd, ils rendent hommage à un autre joueur, qui a joué pour l’équipe de France », a-t-il salué après la rencontre.

Il y a que les idiots qui ne changent pas d’avis après tout.

