Lille engrange à Nantes

Dans une rencontre disputée et agréable, Lille a retrouvé le goût d'une victoire en Ligue 1, en s'imposant à Nantes (0-2).

Nantes 0-2 Lille

Buts : H. Haraldsson (8e) & Igamane (89e) pour Lille

Lens (3-0), Lyon (0-1), Paris (1-1) : trois rencontres sans succès, c’est déjà beaucoup, quand on est une équipe qui se veut ambitieuse. Et pour les formations en manque de confiance et de résultats, un déplacement à Nantes est souvent le bon remède. C’est donc tout logiquement que Lille est venu s’imposer dans la cité des ducs de Bretagne, ce dimanche, en clôture de la huitième journée de Ligue 1 (0-2). Le LOSC (6e à deux unités du podium) reste dans le coup, alors que le FCN, 14e, est tout simplement à égalité de points avec Angers, l’avant-dernier de l’élite.

Abline se tape des barres

Pendant que la Brigade Loire tournait les pages de son histoire dans un impressionnant tifo, le FCN a tout de suite joué au con à la relance face au pressing lillois (consignes de Luís Castro ?) et s’est retrouvé puni par Hákon Arnar Haraldsson (0-1, 8e), sur la remise d’un Olivier Giroud très remuant en début de partie. Lorsque Tylel Tati a à son tour commis une boulette, le diable Matías Fernández-Pardo n’a pas conclu – le break n’aurait pas été démérité, pour des Dogues bien trop dominateurs – et ce sont même les Nantais qui, après avoir remonté tout le terrain, ont bien failli scorer au bout de la même action : malheureusement pour eux, la frappe déviée de Matthis Abline a léché la barre (19e). Juste ce qu’il fallait pour réveiller les Canaris, pas vernis sur une partie de billard dans la surface lilloise (22e).

Pourtant, Tati a continué sa masterclass et a eu de la chance que le poteau refuse le doublé à Haraldsson (32e), alors que Fernández-Pardo a eu deux énormes cartouches coup sur coup (40e). Dans une fin de premier acte finalement équilibrée, le très en vue Matthis Abline est passé tout proche du but du week-end, maudissant cette transversale pour la deuxième fois de la soirée (45e). À la reprise, le match s’est encore un peu plus débridé : Romain Perraud est rentré sur son pied droit (56e), un mauvais contrôle de Youssef El-Arabi l’a empêché de réaliser une entrée fracassante (67e) et Lopes s’est une nouvelle fois interposé devant Fernández-Pardo (71e), alors que le LOSC enchaînait les grosses séquences collective.

L’autoritaire Hamza Igamane

Après l’énorme ovation du public nantais pour Giroud, qui venait de manquer une occasion (75e), Abline a continué d’arroser (84e). Mais alors que les locaux se découvraient de plus en plus, c’est finalement Hamza Igamane, peu inspiré sur sa première tentative, qui a fait ficelle en se frayant un chemin tout en puissance, treize minutes après sa sortie du banc, pour tuer la Beaujoire dans les dernières minutes (0-2, 89e).

FCN (4-1-2-3) : Lopes – Amian (c), Awaziem, Tati, Leroux – Mwanga – H. Kwon (Radaković, Tabibou (Deuff, 69e) – H. Guirassy (Benhattab, 63e), M. Mohamed (El Arabi, 63e), Abline. Entraîneur : Luís Castro.

LOSC (4-2-3-1) : Özer – Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud (Verdonk, 82e) – André, Bouaddi – Correia (Verdonk, 82e), Haraldsson (A. Gomes, 90e+1), Fernández-Pardo (E. Mbappé, 90e+1) – Giroud (Igamane, 76e). Entraîneur : Bruno Genesio.

