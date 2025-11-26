S’abonner au mag
Les arbitres des arbitres tranchent « l’affaire du but de Lorient » contre Nantes

Les arbitres des arbitres tranchent « l'affaire du but de Lorient » contre Nantes

Sacrée histoire, ça aussi.

Chaque semaine, la FFF publie le débrief de la direction technique de l’arbitrage (DTA) sur trois situations litigieuses du week-end. Amis nantais, vous allez une fois de plus être déçus. Selon les arbitres des arbitres, le but contre son camp du défenseur nantais Chidozie Awaziem devait bien être accordé face à Lorient.

D’après les Lois du jeu, l’avant-centre lorientais Sambou Soumano est trop loin de l’action, ne « dispute pas le ballon », ne « tente pas clairement de jouer le ballon avec une action pouvant influencer la réaction d’un adversaire » et n’« empêche pas de jouer ou d’être en position de jouer le ballon en entravant clairement le champ de vision » d’Awaziem ou d’Anthony Lopes. Circulez, il n’y a rien à voir : bonne décision des arbitres, donc. Au passage, la faute supposée de Bamo Meïté sur Matthis Abline au départ de l’action est jugée inexistante. On aura tout vu sur cette action…

Pas de penalty à Lille

On file à la Décathlon Arena pour Lille-Paris FC : la main de Timothée Kolodziejczak n’aurait pas dû être sifflée. Selon la DTA, « le contact entre le ballon et le défenseur dans la surface de réparation s’effectue sur le flanc et le coude du bras gauche replié, très proche du corps. Cette position ne correspond pas à une augmentation artificielle de la surface couverte par le corps du défenseur ». Pas lourd de conséquences, puisque ce penalty n’a fait qu’offrir une victoire plus large aux Lillois, mais la situation aurait au moins mérité un petit tour à l’écran pour l’arbitre central.

C’est le feuilleton de chaque semaine, cette DTA.

