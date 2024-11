Liverpool renversant face à Brighton, Bournemouth surprend aussi Manchester City

Liverpool 2-1 Brighton

Buts : Gakpo (69e) et Salah (72e) pour les Reds // Kadıoğlu (14e) pour les Seagulls

Longtemps dominés par un Brighton plaisant, les joueurs de Liverpool ont mis le bleu (ou plutôt le rouge) de chauffe en seconde période pour renverser une rencontre loin d’être bien engagée (2-1). Les Seagulls ont ouvert le score grâce à une jolie séquence collective, initiée par Kaoru Mitoma à gauche et conclue par Ferdi Kadıoğlu de l’autre côté d’une frappe limpide terminée en poteau rentrant (0-1, 14e). Derrière, il y a même eu plusieurs possibilités de break pour les visiteurs qui pouvaient presque s’en vouloir de ne retourner aux vestiaires qu’avec un but d’avance.

Cela a été puni en seconde période, avec des Reds transformés et quelque peu chanceux sur l’égalisation : sur un centre vicieux de Cody Gakpo, personne n’a touché le cuir et celui-ci a fini sa course au fond des filets de Bart Verbruggen (1-1, 69e). La machine rouge était alors lancée et il ne lui a fallu que deux minutes de plus pour reprendre l’avantage ensuite. Au bout d’un contre éclair, Mo Salah a fait sa spéciale : revenir sur son pied gauche puis envoyer un missile dans la lucarne opposée (2-1, 72e). Une remontada express suffisante pour s’en sortir par un trou de souris et reprendre les commandes du championnat par la même occasion.

Bournemouth 2-1 Manchester City

Buts : Semenyo (9e) et Evanilson (63e) pour Bournemouth // Gvardiol (83e) pour City

Arsenal a perdu un peu plus tôt dans la journée, et Manchester City avait là, ce samedi face à Bournemouth, une belle occasion de faire l’écart en haut du classement. Il n’en a rien été, puisque les hommes de Pep Guardiola sont tombés dans le piège tendu par les Cherries. Impressionnants d’audace, ils ont vite pris l’avantage grâce à un joli but en pivot d’Antoine Semenyo (1-0, 9e). Ont-ils une recette miracle pour faire tomber les gros ? La question peut se poser puisque les gars d’Andoni Iraola avaient déjà battu Arsenal deux semaines plus tôt, et ils ont confirmé leur aisance face aux favoris en seconde période : pour sa deuxième passe décisive de la journée, Milos Kerkez a mis sur orbite Evanilson qui a taclé et marqué du bout du pied (2-0, 63e). Un gros coup derrière le casque des Citizens, qui ont tout de même repris espoir grâce à une tête sublime de Joško Gvardiol (2-1, 83e). Jusqu’au bout, City a poussé, multipliant les situations dangereuses, mais Bournemouth a tenu et fait le mur jusqu’au bout.

Les autres résultats de l’après-midi

Ipswich Town 1-1 Leicester

Buts : Davis (55e) pour Ipswich // Ayew (90e+3) pour Leicester

Exclusion : Phillips (77e) pour Ipswich

Nottingham 3-0 West Ham

Buts : Wood (27e), Hudson-Odoi (65e) et Aina (78e) pour Nottingham

Exclusion : Álvarez (45e+1) pour West Ham

Southampton 1-0 Everton

But : Armstrong (85e) pour Southampton

