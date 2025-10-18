Saint-Étienne rechute à Geoffroy Guichard

Saint-Étienne 2-3 Le Mans

Buts : Tardieu (28e, 80e S.P.) // Rabillard (21e), Gueye (55e S.P.), Harhouz (68e)

Coup d’arrêt.

Battue lors de sa dernière à Geoffroy Guichard, le 27 septembre, contre Guingamp (2-3), l’ASSE s’est inclinée sur le même score ce samedi face au Mans (2-3). Dans la réaction plus que dans l’action, les Verts ont vu Antoine Rabillard ouvrir le score (0-1, 21e). Florian Tardieu leur a permis de revenir aux vestiaires à égalité (1-1, 28e), mais les Manceaux sont repartis de plus belle avec un penalty de Dame Gueye (1-2, 55e) et un troisième but signé William Harhouz (1-3, 68e).

Tardieu a redonné espoir au Chaudron sur penalty (2-3, 80e). Trop tard pour inverser la vapeur : Saint-Étienne s’incline pour la deuxième fois de la saison et recule à la troisième place, à trois points du leader, Troyes. Huitième, Le Mans revient pour sa part à deux points du top 5.

