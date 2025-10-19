S’abonner au mag
MLS : nouveau triplé pour Messi, sacré meilleur buteur de la phase régulière

JB
Nashville 2-5 Inter Miami

Buts : Surridge (43e) & Shaffelburg (45e+1) pour Nashville // Messi (34e, 63e SP & 81e), B. Rodríguez (67e) & Segovia (90e+1) pour Miami

Non, Leo Messi n’est pas encore à la retraite.

Pour le dernier match de la saison régulière de Major League Soccer, l’Argentin de 38 ans a scoré trois fois (dont un penalty) et l’Inter Miami a fait un carnage à Nashville (2-5). Grâce à ce 60e triplé en carrière1 (quadruplés et quintuplés inclus), Messi termine assez largement en tête du classement des buteurs de cette saison régulière, avec… 29 réalisations en 28 matchs disputés.

Il est également le co-meilleur passeur décisif (19 unités) avec Anders Dreyer (San Diego FC). Troisième de Conférence Est, l’Inter se qualifie tranquillement pour les play-off de MLS.

La Pulga, arrivée en 2023, soulèvera-t-elle enfin ce trophée ?

À Miami, Messi crée une compétition à son nom

JB

(1) Selon les chiffres de Transfermarkt

