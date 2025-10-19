MLS : nouveau triplé pour Messi, sacré meilleur buteur de la phase régulière

Nashville 2-5 Inter Miami

Buts : Surridge (43e) & Shaffelburg (45e+1) pour Nashville // Messi (34e, 63e SP & 81e), B. Rodríguez (67e) & Segovia (90e+1) pour Miami

Non, Leo Messi n’est pas encore à la retraite.

Pour le dernier match de la saison régulière de Major League Soccer, l’Argentin de 38 ans a scoré trois fois (dont un penalty) et l’Inter Miami a fait un carnage à Nashville (2-5). Grâce à ce 60e triplé en carrière1 (quadruplés et quintuplés inclus), Messi termine assez largement en tête du classement des buteurs de cette saison régulière, avec… 29 réalisations en 28 matchs disputés.

Another vintage performance from Messi to lock up the Golden Boot pres. by Audi. 🙌 📺 Watch MLS Wrap-Up: https://t.co/8io6eQFHb4 pic.twitter.com/a8HvvPIx06 — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

Il est également le co-meilleur passeur décisif (19 unités) avec Anders Dreyer (San Diego FC). Troisième de Conférence Est, l’Inter se qualifie tranquillement pour les play-off de MLS.

La Pulga, arrivée en 2023, soulèvera-t-elle enfin ce trophée ?

