Luis Suárez suspendu après avoir mis une balayette à un adversaire

Luis Suárez suspendu après avoir mis une balayette à un adversaire

Il a encore frappé !

Et pas vraiment en direction du but. Dimanche dernier, Luis Suárez n’a pas pu empêcher la défaite de l’Inter Miami lors de la manche 2 des huitièmes de finale en play-off de MLS, contre Nashville (défaite 2-1). Au contraire, l’Uruguayen s’est distingué dans le mauvais sens en balayant le défenseur adverse Andy Najar sur une action où le ballon était pourtant à l’opposé.

Si Suárez n’a pas été sanctionné par l’arbitre pendant le match, la commission de discipline de la MLS a vite rattrapé ce mauvais geste, en lui infligeant un match de suspension. Conséquence directe, le Pistolero ne pourra pas être de la décisive et troisième manche contre ce même club de Nashville, prévue ce dimanche au Chase Stadium de l’Inter Miami.

Messi aura un peu plus de boulot que prévu.

Lionel Messi démarre les play-off de MLS avec un doublé

