Suspense en MLS sur la route du dernier carré

La revanche des Seattle.

Une semaine après une défaite aux tirs au but contre Minnesota (0-0, 3-2 TAB) – oui, ça se passe comme ça en MLS –, les Seattle Sounders ont sorti les griffes ce lundi soir pour leur revanche à la maison en remettant les compteurs à zéro (4-2). L’occasion pour les deux équipes de se retrouver (encore) et de disputer un match décisif pour accéder aux demi-finales des play-off de MLS.

Un match décisif pour une place en demies

Obed Vargas, 18 ans, a signé un doublé pendant que ses coéquipiers Jordan Morris et Danny Musovski enfonçaient le clou avant la pause. De quoi donner le sourire à Brian Schmetzer et à tout Lumen Field, prêt à remettre ça pour le dernier round.

Les cinq dernières manches du premier tour – format « meilleur des trois » – se joueront entre vendredi et dimanche. Et pendant que Seattle et Minnesota se battront encore pour une place dans le dernier carré, l’Inter Miami de Lionel Messi tentera de son côté de conserver la sienne samedi à domicile, face à Nashville.

Attention quand même au Columbus Crew de Wilfried Nancy.

