Luis Suárez présente ses excuses après son crachat

Un crachat avoué, à moitié pardonné.

C’est déjà ça : quatre jours après avoir craché sur un membre du staff des Sounders de Seattle, Luis Suárez s’est publiquement excusé. À travers une story sur Instagram, le joueur de 38 ans est revenu ce vendredi sur son énième débordement, arrivé après la lourde défaite de l’Inter Miami en finale de Leagues Cup.

« Je le regrette sincèrement »

« Tout d’abord, je tiens à féliciter les Seattle Sounders pour leur victoire en Leagues Cup. Mais surtout, je tiens à m’excuser pour mon comportement après le match. C’était un moment très tendu et frustrant. Des choses se sont produites juste après le match qui n’auraient pas dû se produire, mais cela ne justifie pas ma réaction. J’ai eu tort et je le regrette sincèrement, écrit l’attaquant. Ce n’est pas l’image que je veux donner, ni à ma famille, qui souffre à cause de mes erreurs, ni à mon club, qui ne mérite pas d’être affecté par une telle situation. Je suis désolé pour ce qui s’est passé et je ne voulais pas manquer l’occasion de le reconnaître et de présenter mes excuses. »

Une double peine ? Rappelons que Héctor Herrera a été suspendu pendant trois matchs pour avoir craché sur un arbitre en 2024, avant de voir le Dynamo Houston se séparer de lui dans la foulée.

Attention, il peut mordre.

