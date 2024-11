Héctor Herrera crache sur un arbitre… puis doit quitter son club deux jours plus tard

AT le Jeudi 07 Novembre à 18:40 Article modifié le Jeudi 07 Novembre à 18:41

Vous souhaitez absolument quitter votre club, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Demandez à Héctor Herrera !

Joueur du Dynamo Houston, la légende mexicaine a commis un très vilain geste en plein match de MLS lundi dernier, lors de la réception de Seattle. Agacé d’avoir écopé d’un carton jaune, l’ancien maître à jouer de Porto a lâché un molard… sur les pieds de l’arbitre. Très moche, donc, puisque la VAR n’est pas passée à côté de ce geste obscène. Après consultations des images, la sanction s’est logiquement soldée sur l’exclusion du trentenaire.

¡Vaya manera de despedirse del Houston Dynamo!, el club no lo renovó y así fue su última actuación el fin de semana de Hector Herrera donde salió expulsado por escupir al árbitro. El Dynamo hoy le dio las gracias a HH.pic.twitter.com/p1nftRCD5R — P L A Y M A K E R S⚽🏈⚾🥊🏁 (@TvPlaymakers) November 7, 2024

Il est sur la liste des joueurs pas prolongé

Mais comme si ce n’était pas assez, la direction a décidé de « refuser » le renouvellement de six joueurs de l’effectif, dont celui de notre joyeux luron. À travers un long communiqué, le club liste les noms des départs, des arrivés et des joueurs restants la saison prochaine. « À ceux qui ne reviendront pas, je vous remercie sincèrement pour votre contribution au club et je vous souhaite le meilleur dans la prochaine étape de votre carrière », s’est même permis de dire Pat Onstad, directeur technique du club.

Gracias HH pic.twitter.com/TeNIgdkOLr — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) November 7, 2024

Prochaine étape : réfléchir avant d’agir.

Amine Bassi : « Mon arrivée à Houston était une libération »