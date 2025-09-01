S’abonner au mag
  • Leagues Cup 2025
  • Finale
  • Seattle Sounders-Inter Miami (3-0)

Tiens, Luis Suárez se met à cracher

KM
Tiens, Luis Suárez se met à cracher

Ça faisait un bail !

On ne le changera pas : Luis Suárez a été surpris en train de cracher sur l’un des membres du staff des Sounders de Seattle. Ce vilain geste est intervenu après la débâcle de son équipe, l’Inter Miami, en finale de Leagues Cup (3-0) et au milieu d’une bagarre générale impliquant l’Uruguayen et son coéquipier Sergio Busquets.

Pas à son coup d’essai

Pourtant, la spécialité d’El Pistolero était plutôt la morsure. Otman Bakkal, Branislav Ivanović et Giorgio Chiellini peuvent en témoigner. Dix ans plus tard, à 38 ans, son tempérament ressurgit. Sanctionné de plus de 20 matchs de suspension et banni 4 mois de toutes activités liées au football pour ce type de débordement entre 2010 et 2014, l’ancien attaquant du Barça ne semble pas avoir retenu la leçon. Ayant prolongé jusqu’à la fin de l’année avec l’Inter Miami, le pote de Léo Messi ternit son image en Amérique de la pire des manières.

Qu’il garde sa salive pour mordre la prochaine fois.

Un Ekitike à prêt décoller

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lyon-Marseille (1-0)
Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine