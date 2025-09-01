Tiens, Luis Suárez se met à cracher

Ça faisait un bail !

On ne le changera pas : Luis Suárez a été surpris en train de cracher sur l’un des membres du staff des Sounders de Seattle. Ce vilain geste est intervenu après la débâcle de son équipe, l’Inter Miami, en finale de Leagues Cup (3-0) et au milieu d’une bagarre générale impliquant l’Uruguayen et son coéquipier Sergio Busquets.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀 🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Pas à son coup d’essai

Pourtant, la spécialité d’El Pistolero était plutôt la morsure. Otman Bakkal, Branislav Ivanović et Giorgio Chiellini peuvent en témoigner. Dix ans plus tard, à 38 ans, son tempérament ressurgit. Sanctionné de plus de 20 matchs de suspension et banni 4 mois de toutes activités liées au football pour ce type de débordement entre 2010 et 2014, l’ancien attaquant du Barça ne semble pas avoir retenu la leçon. Ayant prolongé jusqu’à la fin de l’année avec l’Inter Miami, le pote de Léo Messi ternit son image en Amérique de la pire des manières.

Qu’il garde sa salive pour mordre la prochaine fois.

