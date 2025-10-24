Fonseca : «je fais tourner à tous les matchs »

Trois matchs, trois victoires, trois clean sheets. Un argument de campagne pour Jean-Michel Aulas ?

En battant Bâle (2-0), Lyon a optimisé ses chances de qualification pour la suite de la Ligue Europa. « Je fais tourner à tous les matches, regardez bien. C’est difficile de faire plus, voire impossible quand on joue tous les trois jours. Il y a à chaque fois une équipe différente », a-t-il commenté auprès de L’Équipe. Dans l’effectif de l’OL, seul le capitaine Corentin Tolisso a joué tous les matchs, à l’exception de la victoire à Utrecht, où il était suspendu. « Nous n’avons pas un effectif large, avec beaucoup de joueurs, Coco joue tous les matches, c’est normal. »

Jeune et bon

Le coach portugais a également salué les prestations de ses petits jeunes. Khalis Merah, Mathys de Carvalho et Afonso Moreira étaient titulaires : « Nous avons aussi eu l’opportunité de faire jouer d’autres joueurs de notre effectif et de jeunes éléments qui ont beaucoup de courage. » L’OL accueille Strasbourg en clôture de la neuvième journée de Ligue 1.

L’occasion de saluer Michel Drucker, et de dire : « Vivement dimanche ».

