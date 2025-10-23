S’abonner au mag
Quand la maman de David Beckham rencontre Lionel Messi pour la première fois

CDB
Allo maman photo.

Dans un post sur Instagram, le propriétaire de l’Inter Miami David Beckham a publié une photo de sa mère avec… Lionel Messi. « Quand ta maman rencontre Leo pour la première fois », écrit l’Anglais. On l’imagine bien s’enflammer à chaque but de la Pulga sous le maillot rose.

Beckham n’a eu aucun mal à le faire venir

Sous contrat à Miami depuis 2023, Lionel Messi s’est parfaitement adapté à sa nouvelle vie, notamment grâce à une importante communauté hispanophone en Floride. Avec 71 buts et 36 passes décisives en 82 rencontres, il régale depuis deux ans.

Proche de la famille Beckham, Messi a notamment été invité au 50e anniversaire de l’ancien capitaine des Three Lions, en avril dernier. Une situation qui ravit le propriétaire du club de Miami, qui n’a eu aucune difficulté pour le convaincre de venir en 2023 : « Tout ce qui l’intéressait, c’était un endroit où sa famille pourrait venir profiter et avoir une belle vie. C’était vraiment important pour Leo. À partir du moment où il a mis le pied à Miami, ça a été un rêve, avait déclaré Sir David Beckham lors de l’arrivée de la Pulga. Je vais à l’entrainement tous les jours, parce que je n’arrive toujours pas à croire que nous avons Leo. » Il ne sera pas là éternellement, alors autant en profiter.

Il ne manque qu’un sacre en MLS pour plier le jeu.

MLS : nouveau triplé pour Messi, sacré meilleur buteur de la phase régulière

CDB

