Le carton rouge stupide de Georgi Minoungou en Leagues Cup

C’est fort, très fort.

Lors de la rencontre de Leagues Cup entre Seattle Sounders et Santos Laguna ce lundi, Georgi Minoungou a réalisé un enchaînement exceptionnel. Entré à la 63ᵉ minute de jeu à la place de Pedro de la Vega, l’ailier ivoirien débute mal en se prenant un carton jaune après seulement deux minutes sur le pré, avant de parvenir à inscrire le but du break d’une magnifique frappe croisée à l’entrée de la surface de réparation (2-0, 72ᵉ). Problème, l’homme de 23 ans a voulu marquer le coup en enlevant son maillot pour faire apparaître un tee-shirt où il était inscrit : « Jesus is King ».

What a hit from Georgi Minoungou! 🚀@SoundersFC lead Santos Laguna, 2-0. pic.twitter.com/wPKKS8tNne — Major League Soccer (@MLS) August 4, 2025

Un but et du stress

Conséquence, l’arbitre met la main à sa poche, sort un deuxième carton jaune et l’expulse dans la foulée (74ᵉ). Minoungou a donc laissé pour le dernier quart d’heure son équipe en infériorité numérique. Fort heureusement pour lui, même si le club mexicain est parvenu à réduire le score par Cristian Andrés Dájome (90ᵉ+6), suite à une ouverture magique de Fran Villalba, le Sounders est quand même parvenu à faire le dos rond et à l’emporter (2-1).

Tout est bien qui finit bien.

