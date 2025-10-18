S’abonner au mag
  • Serie A
  • J7
  • Torino-Naples (1-0)

Naples trébuche chez le Torino

QB
Naples trébuche chez le Torino

Torino 1-0 Naples  

But : Simeone (32e)

Toro ailé.

Au bord de la zone rouge au coup d’envoi, le Torino s’est offert le champion d’Italie en titre, Naples, ce samedi (1-0). Proches de l’ouverture du score par l’intermédiaire de Nikola Vlašić, contrarié par le poteau (15e), les Turinois ont fait mouche grâce au flair de Giovanni Simeone. L’Argentin a profité de la perte de balle de Billy Gilmour pour inscrire son troisième but de la saison, en esquivant comme il fallait la sortie de Vanja Milinković-Savić (1-0, 32e).

Les Partenopei se sont démenés, faisant pleuvoir 22 tirs sur la cage de Franco Israel. Pas un n’a pris à défaut le gardien uruguayen, qui a préservé son but devant Leonardo Spinazzola (52e) ou sur une tête à bout portant de Frank Anguissa (61e)… jusqu’au temps additionnel : Noa Lang a poussé le ballon au fond après une superbe frappe du gauche de Matteo Politano sur le poteau (90e+3). Le Néerlandais, à la recherche de son premier but napolitain, a évidemment explosé et fait tomber son maillot, mais pour rien puisque l’égalisation a été refusée pour hors-jeu. Une aubaine pour la Roma, qui pourrait prendre trois points d’avance en battant l’Inter ce soir.

Un temps que les moins de dix ans ne peuvent pas connaître.

Naples fonce vers le titre de champion d’Italie

QB

À lire aussi
Logo de l'équipe Napoli
Foto Alessandro Garofalo/LaPresse 03 marzo 2024 Napoli, Italia sport calcio Napoli vs Juventus - Campionato di calcio Serie A TIM 2023/2024 - stadio Diego Armando Maradona Nella foto: Victor Osimhen (SSC Napoli); Bremer (Juventus FC); March 03 , 2024 Naples, Italy sport soccer Napoli vs Juventus - Italian Football Championship League A TIM 2023/2024 - Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Victor Osimhen (SSC Napoli); Bremer (Juventus FC); - Photo by Icon Sport
Foto Alessandro Garofalo/LaPresse 03 marzo 2024 Napoli, Italia sport calcio Napoli vs Juventus - Campionato di calcio Serie A TIM 2023/2024 - stadio Diego Armando Maradona Nella foto: Victor Osimhen (SSC Napoli); Bremer (Juventus FC); March 03 , 2024 Naples, Italy sport soccer Napoli vs Juventus - Italian Football Championship League A TIM 2023/2024 - Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Victor Osimhen (SSC Napoli); Bremer (Juventus FC); - Photo by Icon Sport
  • Paris sportifs
Pronostic Naples Toronto : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Naples Toronto : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Naples Toronto : Analyse, cotes et prono du match de Serie A
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Logo de l'équipe Napoli
Foto Alessandro Garofalo/LaPresse 29 dicembre 2023 Napoli, Italia sport calcio Napoli vs Monza - Campionato di calcio Serie A TIM 2023/2024 - stadio Diego Armando Maradona Nella foto: Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli); December 29 , 2023 Naples, Italy sport soccer Napoli vs Monza - Italian Football Championship League A TIM 2023/2024 - Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli); - Photo by Icon sport
Foto Alessandro Garofalo/LaPresse 29 dicembre 2023 Napoli, Italia sport calcio Napoli vs Monza - Campionato di calcio Serie A TIM 2023/2024 - stadio Diego Armando Maradona Nella foto: Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli); December 29 , 2023 Naples, Italy sport soccer Napoli vs Monza - Italian Football Championship League A TIM 2023/2024 - Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli); - Photo by Icon sport
  • Serie A
  • J19
  • Torino-Napoli (3-0)
Le Napoli s'écroule à Turin et s'enfonce dans la crise

Le Napoli s'écroule à Turin et s'enfonce dans la crise

Le Napoli s'écroule à Turin et s'enfonce dans la crise
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
99
133
33
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!