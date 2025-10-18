Naples trébuche chez le Torino

Torino 1-0 Naples

But : Simeone (32e)

Toro ailé.

Au bord de la zone rouge au coup d’envoi, le Torino s’est offert le champion d’Italie en titre, Naples, ce samedi (1-0). Proches de l’ouverture du score par l’intermédiaire de Nikola Vlašić, contrarié par le poteau (15e), les Turinois ont fait mouche grâce au flair de Giovanni Simeone. L’Argentin a profité de la perte de balle de Billy Gilmour pour inscrire son troisième but de la saison, en esquivant comme il fallait la sortie de Vanja Milinković-Savić (1-0, 32e).

Les Partenopei se sont démenés, faisant pleuvoir 22 tirs sur la cage de Franco Israel. Pas un n’a pris à défaut le gardien uruguayen, qui a préservé son but devant Leonardo Spinazzola (52e) ou sur une tête à bout portant de Frank Anguissa (61e)… jusqu’au temps additionnel : Noa Lang a poussé le ballon au fond après une superbe frappe du gauche de Matteo Politano sur le poteau (90e+3). Le Néerlandais, à la recherche de son premier but napolitain, a évidemment explosé et fait tomber son maillot, mais pour rien puisque l’égalisation a été refusée pour hors-jeu. Une aubaine pour la Roma, qui pourrait prendre trois points d’avance en battant l’Inter ce soir.

Un temps que les moins de dix ans ne peuvent pas connaître.

