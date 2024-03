Pronostic Naples Toronto : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli poursuit sa remontée face au Torino

Auteur d’une saison incroyable l’an passé, le Napoli avait réussi à décrocher le Scudetto en dominant largement la Serie A. Lors de l’intersaison, Spalletti, grand architecte de ce succès, a décidé de quitter le club. De Laurentis a alors surpris en nommant Rudi Garcia pour mener les Partenopei. Le technicien français n’aura pas fait long feu et a été remplacé par Mazzarri. Ce dernier a également connu des résultats décevants et a été remercié 48h avant le choc face au Barca en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour permettre à son équipe de réaliser une bonne dernière ligne droite, le fantasque président napolitain a choisi Calzona, sélectionneur de la Slovénie. Ce dernier est toujours invaincu à la tête du Napoli et semble avoir insufflé un vent nouveau. En effet, après avoir réalisé 2 nuls pour ses deux premiers matchs face au Barca et contre Cagliari, Naples vient de surclasser Sassuolo en match en retard (1-6) avant de s’imposer dans le choc face à la Juventus (2-1). En plus, le technicien italien semble avoir relancé ses stars Osimhen (5 buts sur les 4 derniers matchs) et Kvaratskhelia, bien meilleurs lors des dernières rencontres.

De son côté, le Torino est calé dans le ventre mou de la Serie A et ne joue plus grand-chose comme souvent ces dernières années. En effet, la formation turinoise possède 14 points de plus que le premier relégable et 9 de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Cette fin de saison sans enjeu est la cause de résultats récents mauvais puisque le Toro’ ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 6 dernières journées. Lors de son dernier déplacement, le club grana a perdu 3-2 à Rome face à Dybala et cie. Dans cette formation, on retrouve des éléments intéressants comme les Zapata, Sanabria, Vlasic ou Linetty. Devant son public et à nouveau en forme, le Napoli devrait s’imposer face au Torino.

