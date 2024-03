Le Napoli frustré par le Torino

Napoli 1-1 Torino

Buts : Kvaratskhelia (61e) pour les Partenopei // Sanabria (64e) pour le Toro

Toujours en miroir du Barça.

Invaincu depuis un mois et surfant sur deux succès probants, le Napoli a toutefois perdu deux points face au Torino (1-1), ce vendredi. Une contre-performance que les élèves de Francesco Calzona peuvent imputer à Vanja Milinković-Savić autant qu’à leur propre maladresse. Le portier des Granata s’est tout de même incliné devant Khvicha Kvaratskhelia, qui s’est jeté sur un centre de Mário Rui à l’heure de jeu, mais la joie a été de courte durée du côté napolitain.

La faute à un surpuissant retourné acrobatique d’Antonio Sanabria, entré une minute plus tôt, et bien aidé par le placement hasardeux de la défense locale, sur un ballon qui traînait en l’air, plein axe, à la suite d’un corner. Globalement, le Torino n’a su cadrer qu’une autre tentative et s’en tire à bon compte.

