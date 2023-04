L’Atlético conforte sa troisième place face au Betis

Atlético de Madrid 1-0 Betis

But : Correa (86e)

Comme un parfum de Ligue des champions.

Vainqueur du Betis (1-0), l’Atlético a réalisé un grand pas vers le podium ce dimanche. Meilleur joueur du mois de mars en Liga, Antoine Griezmann a tout tenté. Sa frappe en première intention, sur un centre de Nahuel Molina, a trouvé le petit filet extérieur (8e). Rui Silva a aussi capté sa tête (2e) et sa frappe rasante (29e). Le portier bético a encore bien lu le jeu pour sortir au devant du Français et le priver d’un ballon caliente à l’entrée de la surface (23e).

Impeccable, Silva a fait obstacle à Yannick Carrasco, du pied (61e). Koke a fini par marquer, après un nouvel arrêt du portier, cette fois sur un tir de Pablo Barrios, mais son but a logiquement été refusé pour hors-jeu (71e). L’Atleti aurait pu regretter la tête de Josema Giménez sur la barre (49e), mais le joker Ángel Correa a délivré le Metropolitano au bout d’un slalom (1-0, 86e). Le Betis s’est montré dangereux par Juan Miranda (63e), Joaquin (65e) et Juanmi (77e), mais aucun n’a trouvé le cadre. Désormais invaincu depuis onze journées, l’Atleti, solide troisième, compte six points d’avance sur la Real Sociedad et neuf sur sa victime du soir.

On ne se débarrasse pas si facilement du Cholismo.

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak – Carrasco (Saul, 84e), Hermoso, Giménez, Savic, Molina (De Paul, 59e) – Lemar (Correa, 59e), Koke (Witsel, 84e), Llorente – Griezmann, Morata (Barrios, 68e). Entraîneur : Diego Simeone.

Betis (4-4-2) : Silva – Miranda, Felipez, Pezzella, Ruibal – Pérez (Juanmi, 69e), Rodriguez, Carvalho, Henrique – Iglesias (José, 82e), Rodri (Joaquin, 62e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.