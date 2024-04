Le régime très particulier de Marcos Llorente

La fin de la fameuse plâtrée de pâtes deux heures avant le match.

À quelques heures du quart de finale de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund, Marcos Llorente s’est confié à la Cadena SER. Sans livrer les habituelles banalités comme « il faut prendre les matchs les uns après les autres », le milieu de l’Atlético a révélé s’alimenter d’une manière un peu particulière. Le joueur formé au Real Madrid suit le « régime paléolithique », nommé ainsi en référence à la première période de l’ère préhistorique.

Au menu, des aliments totalement naturels : le régime paléolithique bannit les produits industriels et transformés et promeut la consommation d’aliments issus de la chasse et de la cueillette. « C’est un style de vie. Je vivrai et mourrai comme ça. Je fais ça pour ma santé et pas pour le football, a expliqué Marcos Llorente. Il faut éliminer tous les aliments ultratransformés, ne même plus les regarder. Et aussi les céréales. Tout ce qui est pâtes, pain, blé, riz, produits laitiers, c’est dehors. » Selon les spécialistes, un tel régime peut permettre de perdre du poids et d’améliorer la santé, mais pose un risque de carences nutritionnelles.

C’est le régime qui manque à Chilavert pour devenir un vrai homme préhistorique.

Une absence de taille pour l’Atlético face à Dortmund