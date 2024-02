L’Atlético accroche le Real Madrid par miracle

Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Brahim Díaz (20e) pour les Merengues // Llorente (90e+3) pour les Colchoneros

Ne vous fiez pas aux sourires affichés au coup de sifflet final sur les visages des hommes de Diego Simeone qui sont allés chercher le point du match nul au bout du temps additionnel : le quatrième derby de Madrid de cette saison 2023-2024 n’a fait aucun heureux (1-1). Et pour cause, largement dominateur, le Real Madrid a perdu deux points dans les derniers instants, tandis que l’Atlético a certainement réalisé l’une de ses pires prestations. Finalement, Antoine Griezmann et ses copains peuvent esquisser un sourire.

Les Merengues frustrés

Les Merengues se sont présentés à leur public avec une équipe en bricolage. La faute à une défense décimée par les blessures d’Éder Militão, David Alaba et Antonio Rüdiger, ainsi qu’à la suspension d’Aurélien Tchouaméni. De quoi obliger Dani Carvajal à s’installer dans l’axe. Devant, c’est Vinícius Júnior qui est resté sur le flanc, blessé de dernière minute et remplacé par Brahim Díaz. Un choix payant. Dans une partie morose, l’ailier de poche est en effet parvenu à faire la différence. Embarqué dans un cafouillage au milieu de Stefan Savić, Mario Hermoso et Axel Witsel, Díaz a vu le ballon miraculeusement lui revenir au point de penalty, pour mieux ajuster Jan Oblak et son ballon piqué (1-0, 20e). La seule éclaircie de ce premier acte médiocre, puisque la suite n’aura été faite que de passes latérales et de bribes de contres chez les hôtes. Du côté colchonero, la seule tête de Saúl Ñíguez, oublié par Carvajal, a fait frissonner Andriy Lunin (37e).

Les histoires de caboches ont d’ailleurs failli sourire aux hommes de Diego Simeone. Dès le retour des vestiaires, le corner d’Antoine Griezmann a trouvé le crâne de Savić, à la déviation dans la lucarne. Égalisation et célébration vite calmées. Sur le but du Monténégrin, Saúl Ñíguez se trouvait effectivement à la lutte avec Lunin devant la ligne. Empêchant le portier d’intervenir, le meneur de jeu a donc été signalé en hors-jeu de position (50e). Bien joué la VAR. Le Real Madrid a quant à lui poursuivi dans ses phases de transition, voyant Federico Valverde débouler à toute allure dans le couloir droit, décaler Rodrygo à l’entrée de la surface, et ce dernier frapper dans les bras d’Oblak (66e). Plaisante mais sans réelles occasions, la rencontre s’est finalement décantée dans les ultimes secondes. Le ballon aérien anodin de Memphis Depay a fait paniquer la défense blanche, profitant à Marcos Llorente dont la reprise de la tête a laissé Lunin immobile (1-1, 90e+3). En football, Le meilleur ne gagne (vraiment) que très rarement.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Mendy, Nacho, Carvajal, Lucas Vázquez – Camavinga, Kroos, Valverde – Rodrygo (Modrić, 76e), Bellingham (Ceballos, 88e), Brahim Díaz (Joselu, 71e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Atlético de Madrid (3-5-2) : Oblak – Savić, Witsel, Hermoso – Llorente, De Paul (Barrios, 61e), Koke (Correa, 68e), Saúl Ñíguez (Lino, 61e), Riquelme (Molina, 46e) – Griezmann, Morata (Depay, 61e). Entraîneur : Diego Simeone.

