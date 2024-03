Brahim Díaz a choisi de jouer pour le Maroc

Grosse pioche pour les Lions de l’Atlas.

Cette fois, il semblerait bel et bien que ce soit la fin du feuilleton. Depuis plusieurs mois, Brahim Díaz a les fesses entre deux chaises et hésite à représenter l’Espagne ou le Maroc. Selon la presse espagnole ce dimanche, et même Fabrizio Romano, le joyau du Real Madrid a enfin pris sa décision, et il donnerait sa préférence aux Lions de l’Atlas. Des démarches administratives ont déjà été entamées depuis plusieurs jours afin que le joueur obtienne un passeport marocain le plus rapidement possible.

🚨🇲🇦 Brahim Díaz will play for Morocco and not for Spain. The decision has been made, expected to be official soon.

Moroccan Federation has been informed tonight, as called by Marca. Confirmed. pic.twitter.com/tgPJFuujrC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2024