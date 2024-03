Le pari fou du Maroc pour la Coupe du monde 2030

Yalla, Vamos !

C’est ainsi que le Maroc, l’Espagne et le Portugal ont lancé ensemble leur Coupe du monde prévue pour l’été 2030, un slogan clinquant qui illustre bien les ambitions du pays nord-africain qui projette de construire la plus grande enceinte mondiale dédiée au football.

Le Grand Stade de Casablanca devrait avoir une capacité de… 115 000 places, soit un peu plus que celui du Premier Mai situé dans la capitale nord-coréenne de Pyongyang. D’après l’agence britannique Populous Ltd, responsable de l’ouvrage, les travaux ont déjà été entamés dans le Royaume. François Clément, président de Populous France, précise que « le stade sera conforme aux normes de la FIFA, ce qui lui permettrait d’accueillir les grands matchs des compétitions internationales les plus prestigieuses, y compris la Coupe du monde 2030 ».

Et après le Mondial ? Le stade servirait « de siège à deux clubs locaux », explique medias24. À noter également la présence du cabinet d’architecture marocain Oualalou + Choi sur le projet, selon les informations de le360. L’enveloppe de 5 milliards de dirhams (460 millions d’euros) allouée pour réaliser l’infrastructure devrait être suffisante pour investir les 100 hectares de terrains situés dans la province de Benslimane.

