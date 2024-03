« Yalla Vamos », la Coupe du monde 2030 dévoile son logo et son slogan

Plus international que jamais.

Le football se réinvente sans cesse puisqu’en 2030, quatre ans après la première Coupe du monde réunissant 48 pays contre 32 jusqu’à présent, l’Espagne, le Portugal et le Maroc vont organiser le premier Mondial à cheval sur deux continents – tout en notant que des matchs inauguraux auront lieu à l’autre bout du monde, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay pour fêter le centenaire. Main dans la main, les deux pays européens et le Maroc ont dévoilé, ce mardi, lors de la cérémonie de candidature organisée à la Cidade do Futebol de la Fédération lusitanienne le logo et le slogan de cette compétition.

TODAY IS THE DAY! 🌟🚀 We're excited to kick off this new account and show you what a FIFA World Cup 2030 in Morocco, Portugal and Spain could do for the future of football! 🌏⚽#fifaworldcup2030 #2030bid #yallavamos pic.twitter.com/w8enIdaTlc — yallavamos2030 (@yallavamos2030) March 19, 2024

À travers un clip vidéo digne des plus grandes productions hollywoodiennes, les trois fédérations, notamment emmenées par Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football durant la cérémonie, ont affiché une devise aussi internationale que leur Mondial : « Yalla Vamos 2030. » Pendant que les profs de langue s’étranglent, ceux d’arts plastiques peuvent admirer le logo représentant le soleil, la mer et le vent. Pour les ambassadeurs, on retrouve une légende de chaque pays : Andrés Iniesta, Cristiano Ronaldo et Noureddine Naybet.

La classe pour un ménage à trois.

