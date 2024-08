La liste du Maroc sans Amine Harit

Regragui a dit.

Le Marseillais Amine Harit n’aura pas la chance de visiter le Lesotho. Il n’a pas joué avec sa sélection depuis la CAN 2024, où le Maroc avait été éliminé en huitièmes de finale. Le sélectionneur Walid Regragui a désigné ce jeudi sa liste des 26 joueurs qui participeront au début de la campagne des éliminatoires de la CAN 2025.

Le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde affrontera le Gabon et le Lesotho avec du beau monde, comme par exemple Brahim Díaz, Achraf Hakimi ou Nayef Aguerd, en plus de Hakim Ziyech. Les joueurs de Ligue 1 Oussama Targhalline, qui a disputé les JO avec son pays, et Eliesse Ben Seghir sont également sélectionnés.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي الغابون 🇬🇦 و ليسوتو 🇱🇸 🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Gabon & Lesotho pic.twitter.com/DmgHIcvttq — Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 29, 2024

