La FIFA veut le Santiago-Bernabéu pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030

Après 1982, 2030 ?

D’après les informations de Marca, la FIFA voudrait que la finale de la Coupe du monde 2030 se déroule au Santiago-Bernabéu, le stade du Real Madrid. Le quotidien espagnol précise que la FIFA avait été dans un premier refroidie par les récents problèmes institutionnels ayant secoué la fédération espagnole, mais qu’elle garde finalement confiance en l’Espagne et qu’elle veut que la finale se déroule sur son sol. Pour rappel, l’édition 2030 de la Coupe du monde se déroulera à cheval sur deux continents – en Espagne, au Portugal et au Maroc – avec en plus des matchs inauguraux en Amérique du sud.

Une finale au Santiago-Bernabéu impliquerait pour le Real de céder son jardin à la FIFA pour trois mois, le temps d’organiser les préparatifs. Vu les sommes d’argent en jeu, Marca précise que la FIFA devra négocier pour trouver un accord avec la Maison Blanche, mais que cette recherche de compromis sera sûrement facilitée par les excellentes relations qu’entretiennent Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et Gianni Infantino, président de la FIFA. Le club madrilène fait d’ailleurs partie des membres fondateurs de l’institution, car elle représentait l’Espagne au moment de sa création. Le quotidien espagnol rappelle aussi que les deux entités sont déjà en discussion pour régler l’organisation de la Coupe du monde des clubs 2025.

Pas sûr que ça suffise à réduire le bilan carbone du tournoi.

