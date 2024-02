Barcelone souhaite accueillir la finale de la Coupe du monde 2030

Les Catalans préparent le terrain.

Le journal Sport rapporte que David Escudé, conseiller sportif de la ville de Barcelone, a confirmé son souhait de voir la capitale catalane accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. « Nous devons parier sur les capacités de Barcelone d’accueillir la finale. Le nouveau Camp Nou aura une capacité supérieure au nouveau Bernabéu, nous devons faire valoir cela devant la RFEF (la Fédération espagnole de football). La FIFA a le dernier mot, mais nous parions sur cette candidature malgré les difficultés. »

C’est la première fois qu’une personnalité de la mairie de la ville s’exprime publiquement sur le sujet. Le nouveau Camp Nou, en travaux jusqu’en 2026, comptera 105 000 places une fois terminé, contre 80 000 pour l’enceinte des Merengues. Joan Laporta, le président du Barça, s’était lui aussi exprimé sur la possibilité de voir la finale se jouer dans le stade du club, doutant toutefois de la bonne volonté de la Fédération : « Les centres de pouvoir de la capitale sont très Real Madrid… La finale ? Nous la demanderons parce que le stade et l’événement le méritent, mais je ne sais pas s’ils nous l’attribueront. » Si Madrid est la capitale du pays, cela n’est pas un critère obligatoire pour accueillir l’ultime match de la compétition d’un point de vue historique, des villes comme Rio, Munich ou Pasadena ayant déjà été choisies par le passé.

Pour rappel, la Coupe du monde 2030 se déroulera sur trois continents et dans six pays. Trois matchs de poule prendront place en Amérique du Sud (en Argentine, en Uruguay et au Paraguay), le reste du tournoi se déroulera au Maroc, au Portugal et en Espagne. En 1982, les Espagnols avaient déjà accueilli la compétition suprême. La finale s’était disputée au Santiago Bernabéu, malgré la capacité déjà supérieure du Camp Nou. À noter que Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération marocaine de football, a de son côté soufflé son souhait de voir la finale se disputer à Casablanca.

Un beau bazar à prévoir, cette Coupe du monde.

