Brahim Díaz permet au Maroc de battre le Lesotho

Lesotho 0-1 Maroc

But : Brahim Díaz (90e+3) pour les Lions de l’Atlas

Laborieux mais victorieux.

Pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le Maroc a eu toutes les peines du monde à se défaire du Lesotho ce lundi soir au stade Adrar d’Agadir (0-1). Les hommes de Walid Regragui, déjà qualifiés pour la compétition en tant que pays organisateur et gonflés à bloc après leur large succès face au Gabon vendredi dernier (4-1), ne parviennent pas à faire la différence lors du premier acte, malgré une ultradomination et un beau numéro d’Aznou, stoppé net par la solide défense des crocodiles (14e).

La seconde mi-temps n’offre dans un premier temps pas plus de réjouissance. Sur corner, Ezzalzouli pense délivrer les siens en devançant la sortie de Moerane, mais manque le cadre vide (63e). Tout se décante dans les dernières minutes de la rencontre. Après une grosse occasion d’En-Nesyri, dont la tentative passe de peu à côté (90e), l’entrant Brahim Díaz fait la différence. Servi à l’entrée de la surface, le joueur du Real Madrid fait un petit numéro, élimine deux joueurs avant de tromper le portier adverse d’un tir qui se loge dans le petit filet, offrant une victoire sur le fil mais logique aux siens (0-1, 90e+3). Son deuxième but en six sélections. Avec ce succès, les Lions de l’Atlas prennent provisoirement la tête du groupe B.

Roi sans couronne.

